شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك.. ومران قوي لرباعي حراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع البرتغالي بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

وأدى اللاعبون بعض التدريبات الخفيفة، وذلك في إطار البرنامج المتبع للتغلب على الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك ومدحت عبدالهادي المدرب العام على متابعة الفقرة.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمود جنش، محمد أبوجبل، محمد عواد، والناشئ السيد عطية، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وركز عبدالسلام مع الحراس على بعض الجوانب الفنية، وقام بتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب التعامل مع التسديد قريب وبعيد المدى.

ونال الرباعي الإشادة من عبدالسلام، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بقوة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء الإثنين المقبل في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.