شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة و مفاجآت فى ختام مباريات الدور الاول للممتاز ب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباريات الجولة الأخيرة من الدور الاول بدورى القسم الثاني، فى المجموعة الاولى " الصعيد " و التي أقيمت عصر اليوم، قمة الاثارة و السخونة، بعدما نجا الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم من الهزيمة، بعدما حول تأخره بهدفين الى الفوز بلاثة اهداف مقابل هدفين، ليحافظ على الصدارة ب36 نقطة، بينما تجمد طهطا عند 11 نقطة .

وواصل المنيا بقيادة شديد قناوى زحفة ومطاردتة للدخان عقب فوزه بهدفين نظيفين على شبان قنا ، ليرتفع رصيده 31 نقطة وبقي المهزوم عند 17 نقطة .

وأسفرت مباريات باقي الجولة تعادل ديروط مع بترول أسيوط بهدفين لمثلهما وبنفس النتيجة تعادل أسمنت اسيوط مع سمسطا و سلبيا تعادل الفيوم مع تليفونات بني سويف و بنفس النتيجة تعادل قنا مع كيما اسوان، حقق بني سويف مفاجاة بفوزه على الالومنيوم بهدف نظيف .

فيما تأجل لقاء الاعلاميين مع سوهاج لمشاركة الأخيرة فى كأس مصر مؤخرا أمام أسوان على ان تقام المباراة غدا .