شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام إيرزوروم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه فريق إيرزوروم سبور، والمقرر لها مساء اليوم السبت في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب «تورك تيليكوم أرينا»، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

ويقود مصطفى محمد هجوم جالاتا سراى في مباراة الليلة بجانب الثنائي النيجيرى هنرى أونيكور والبرتغالى فيرنانديز.

ويدخل جالاتا سراى المباراة باحثًا عن الفوز فقط، في ظل صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 54 نقطة من 25 مباراة، ويطارده بيشكتاش الذي لعب مباراة أقل بنفس الرصيد، وفناربخشه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في المقابل، يحل فريق إيرزوروم سبورت في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، برصيد 25 نقطة فقط، وتعد مباراة جالاتا سراي فرصة للعودة إلى المنافسة من أجل البقاء، في ظل ابتعاده عن صاحب المركز الأخير بفارق 5 نقاط فقط.

ويقترب مسؤولو جالاتا سراي من حسم صفقة مهاجم نادي الزمالك بتفعيل بند الشراء النهائي، بعدما قدم مصطفى محمد مستويات جيدة للغاية مع الفريق التركي، وتمكن من تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق بالدوري وكأس تركيا، مما جعل النادي التركي يخطط بقوة لتفعيل بند شراء عقد إعارة اللاعب من الزمالك، خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقًا لتقارير إعلامية تركية.