شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو راحة من تدريب الزمالك بفرمان باتشيكو قبل مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى أحمد زيزو بأداء تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادى، ضمن برنامج موضوع للاعب خلال الوقت الحالى، لاسيما أن اللاعب يشارك بصفة أساسية مع الفريق منذ فترة مما أدى لتعرضه للإجهاد فى الفترة الأخيرة.

وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وجاءت الجلسة فنية تم خلالها شرح بعض الأمور استعدادا للمواجهة المقبلة أمام وادى دجلة.

كما طالب باتشيكو الجميع بالتركيز من أجل الفوز ومواصلة صدارة الدوري، حيث يتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

واستبعد جايمي باتشيكو 3 لاعبين من حساباته الفنية، لمباراة وادي دجلة، حيث تأكد خلو القائمة من أسماء 3 لاعبين هم محمود عبد الرازق شيكابالا لمعاناته من كدمة قوية في القدم، وحازم إمام لشعوره بإرهاق شديد، ومحمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

ويرفض باتشيكو الدفع بأى لاعب في تشكيلة الزمالك إلا في حال الجاهزية الكاملة بنسبة 100% من الناحية البدنية والطبية، والثنائي شيكابالا وحازم إمام غابا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيت السنغالي للإصابة، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية منذ عودة البعثة البيضاء من السنغال.

ورفض يرفض باتشيكو التعجل في عودة عبد الشافى للمباريات بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا، عقب فترة غياب طويل للإصابة، خاصة أنه لا يوجد أزمة في الجبهة اليسري في ظل تألق وجاهزية الصاعد أحمد فتوح بخلاف وجود عبد الله جمعة لشغل هذا المركز وفقا لرؤية الجهاز الفني.