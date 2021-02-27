فاتسكه لا يستبعد بيع سانشو في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

كشف رئيس بوروسيا دورتموند، ​هانز يواكيم فاتسكه​، عن أنه من المحتمل بيع ​جادون سانشو​ في فترة الانتقالات الصيفية.



ويأتي هذا الإعلان وسط تقارير عن قيام دورتموند بخفض سعر سانشو، وسيقبل بتخفيض ما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني للاعب إنكلترا الدولي.

ووافق مانشستر يونايتد على شروط مع سانشو الصيف الماضي لكن دورتموند رفض التخلي عن تقييمه البالغ 108 ملايين جنيه إسترليني.

وقال فاتسكه: "في خضم الجائحة، لم أعد أستبعد أي شيء. لكن ليس بالضرورة أن ذلك سيتم. هناك التوازن قبل كل شيء: فريق قوي في الميدان واستقرار اقتصادي في الوقت نفسه".