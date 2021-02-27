15 مليون جنيه.. شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع شرطاً للتجديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفاد موقع "مبتدا" بأن زيزو طلب من لجنة الكرة بالزمالك "الحصول على 15 مليون جنيه سنوياً لتمديد عقده لمدة موسمين، والتراجع عن فكرة الاحتراف فى الخليج."

وأشار الموقع إلى أن لجنة الكرة بالزمالك، برئاسة أشرف قاسم، قامت بمحاولات لإقناع اللاعب بالتراجع عن فكرة الاحتراف الخارجى، وتمديد عقده مع الزمالك الذي ينتهي في العام المقبل.

ويبحث الزمالك حالياً تمديد عقود العناصر الأساسية في الفريق الأول لكرة لقدم قبل موعدها، خوفاً من تكرار سيناريو فرجاني ساسي الذى لم يحسم موضوع تجديد عقده حتى الآن.