شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان يغادر معسكر مباراة البنك الأهلي بعد استدعاء المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدى سبالك، رئيس لجنة الكرة بنادى أسوان، عن تلقى إدارة النادي اتصالاً من الجهاز الفنى لمنتخب مصر 2003، بقيادة محمود جابر المدير الفنى، لاستدعاء اللاعب أحمد عبد السيد الظهير الأيسر لفريق 2003 والموجود حاليا بمعسكر الفريق الأول للانضمام لمعسكر منتخب مصر 2003 بداية من غد الأحد بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

ويستعيد فريق أسوان جهود 5 لاعبين من العناصر الأساسية في مباراة البنك الأهلي المرتقبة، والتى تجمع الفريقين غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، ويطمح أبناء الجنوب فى مواصلة سلسلة الانتصارات التى بدأت بالفوز على المقاولون العرب.

ويعود إلى قائمة أسوان كل من: سالمون منساه وهيثم الفيل، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف عقب حصول كل منهم على 3 إنذارات، بالإضافة إلى عودة كل من: عمر رضوان حارس مرمى الفريق، محمد جابر، أحمد الألفى، أحمد صغيرى، بعدما تم استبعادهم من لقاء سوهاج في كأس مصر بدور الـ32 لإراحتهم خوفا من الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

وكان أسوان قد تأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر بعد الفوز على سوهاج فى قمة الصعيد بمباراة دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الانتصار الثالث على التوالي لأسوان بعد الفوز على المقاولون ثم الاتحاد في الدوري.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزا لاستضافة مباريات الفريق فى الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.

وأضاف أمين، قد نعود إلى ملعبنا فى الدور الثاني، ولكن هذا سيتوقف على جدول المباريات، فنظام الدورى بعد كورونا بات من الصعب معه التنقل كثيراً بالنسبة للفريق فى وجود مسحات كورونا التى يخضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل كل مباراة، خاصة مع ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وإذا استمر الجدول بهذا الشكل فلن نتمكن من العودة إلى ملعبنا.

وحذر علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من التهاون أمام البنك الأهلي، وشدد عبد العال على ضرورة احترام المنافس من أجل تحقيق الهدف المطلوب من المباراة، وهو الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على بقاء أسوان في منطقة وسط الجدول.