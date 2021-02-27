هل يعود أحمد ريان للأهلي الصيف المقبل بعد استعادة تألقه فى الدورى؟

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القاهرة - سامية سيد - يعيش أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى سيراميكا حالة من التوهج الكروى في فريقه الحالي، منذ الإعارة إليه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فضل اللاعب الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز عن الانضمام إلى سموحة، بعدما كان قريبا من ارتداء قميص الموج الأزرق، حيث سجل 6 أهداف مع سيراميكا ارتقى بهم لوصافة الدوري.

موقف الأهلي من استعادة أحمد ريان؟

يفكر الأهلي جديا فى استعادة أحمد ريان بعد نهاية الموسم الحالي، بعد تألقه ونيل ثقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لاسيما مع استمرار أزمة العقم التهديفي الذى يعانى منه مهاجمو الأهلي فى الفترة الأخيرة، وتمسك موسيماني بضم مهاجم جديد في الصيف المقبل.

ما هو موقف موسيماني من عودة ريان؟

موسيماني رحب بشدة بعودة ريان، حيث كان يرغب فى استمراره مع الأهلي ولكن تمسك اللاعب بالبحث عن المشاركة الأساسية والتمسك بفرصة التواجد فى الأولمبياد، قاد موسيماني للموافقة على خروجه للإعارة، بخلاف التعاقد مع والتر بواليا الذي لعب دورا في ترحيب موسيماني برحيل ريان للإعارة.

هل يحتاج الأهلي لعودة ريان؟

الأهلي في أمس الحاجة لعودة ريان لأنه يحتاج مهاجما مصريا بمواصفات خاصة، ويعد ريان من أبرز المهاجمين المحليين في الدوري المصري، خاصة مع تراجع أداء عدد من اللاعبين مثل مروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا، بخلاف ابتعاد محمد شريف عن المشاركة.

هل يوافق الأهلي على بيع ريان بعد تألقه؟

من الصعب تفكير الأهلي في بيع أو إعارة أحمد ريان في الموسم المقبل، حيث وافق على طلب اللاعب بالإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة والحفاظ على فرصه في المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبل.