شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة من قاسم والعندليب مع لاعبى الزمالك.. وتدريب قوى لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها فى مشوار الفريق، وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الأفريقي مؤقتا، ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم فى تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.

كما أدى رباعي حراسة المرمي "محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، والناشيء السيد عطية" تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وركز عبد السلام مع الحراس على بعض الجوانب الفنية، وقام بتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب التعامل مع التسديد قريب وبعيد المدى، ونال الرباعي الإشادة من عبدالسلام، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بقوة.

ووضع البرتغالي بيدرو مدرب الأحمال بالفريق برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين على هامش المران استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الاثنين باستاد السلام، وأدى اللاعبون بعض التدريبات الخفيفة، وذلك فى إطار البرنامج المتبع للتغلب على الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على متابعة الفقرة، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل اختيار قائمة المباراة.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.