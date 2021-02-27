شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها الاثنين المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وضمت قائمة الاتحاد 22 لاعبا كالتالى: محمد صبحي وعمر خليل وصبحي سليمان، داميون لوي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، أحمد نبيل “مانجا”، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو، وعمار حمدي، رزاق سيسيه، أحمد راشد، عادل نيمار، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي.

شهدت القائمة تغييرين عن القائمة الأخيرة للفريق أمام وادي دجلة، وهما استبدال روماريو باللاعب عادل نيمار وغياب كريم الديب للإصابة بالرباط الصليبي.

في سياق متصل قرر مسئولو الاتحاد السكندري عدم الخضوع لمسحة طبية جديدة قبل مواجهة إنبي بالدوري، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري.

ورفض مسئولو زعيم الثغر الخضوع لمسحة جديدة، باعتبار أن المسحة السابقة التي أجراها الفريق قبل مواجهة دجلة مستمرة مع الفريق، الذي دخل معسكرًا مغلقًا من قبل المباراة الماضية، لذلك ارتأت إدارة الفريق السكندري عدم الحاجة لمسحة طبية جديدة.

وخطف الاتحاد السكندرى فوزًا قاتلاً من أنياب وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، أمس، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هلال لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد السكندرى في ترتيب جدول الدورى إلى المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما ظل وادى دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.