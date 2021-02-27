شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يجري جراحة فى يده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا جراحة فى يده استلزمت تركيب مسمار فى مرفق اليد بعد شكواه من الإصابة فى المرفق منذ فترة، قبل أن يخضع اللاعب لجراحة اليوم.

ونشر نادر شوقي، وكيل اللاعبين، صورة لـ أحمد ريان من داخل المستشفى قبل إجراء العملية الجراحية عبر "ستوري" حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلا، "سلامات يا ريان".

وأكد مصدر أن أحمد ريان سيحصل على راحة غدا على أن ينتظم فى تدريبات فريق سيراميكا بشكل طبيعي بدءا من الاثنين، ويضع واقيا على يده للحماية من الالتحامات خلال المشاركة فى التدريبات أو المباريات.

ويعيش أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى سيراميكا حالة من التوهج الكروى في فريقه الحالي، منذ الإعارة إليه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فضل اللاعب الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز عن الانضمام إلى سموحة، بعدما كان قريبا من ارتداء قميص سموحة، حيث سجل 6 أهداف مع سيراميكا ارتقى بهم لوصافة الدوري.