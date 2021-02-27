شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقات المختلط فى بطولة كأس العالم للرماية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مسابقات المختلط في رابع أيام بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021 بمشاركة 400 من الرماة "رجال وسيدات" من 32 دولة، وينافس اليوم كل من اللاعب عزمي محيلبة واللاعبة أميرة أبوشقة، في تلك المنافسات والتي من المتوقع ان تأتي شرسة في ظل المنافسة القوية مع روسيا والدنمارك واوكرانيا، وكازاخستان.

وتحتضن ميادين الرماية بفرع نادي الصيد في 6 أكتوبر منافسات البطولة حيث تشهد اليوم منافسات فرق المختلط رجال وسيدات على مدار اليوم حتى إعلان الفائزين في المسابقة على مستوى الفرق.

واختتمت منافسات الفردي والفرق في مسابقات الاسكيت رجال وسيدات في حضور كل من فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية ، ألكسندر رانتر سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورؤساء البعثات والوفود المرافقة للمنتخبات المشاركة.

ومن المقرر أن تنتهي مسابقات المختلط في الاسكيت غدا، تمهيداً لانطلاق منافسات التراب التي تتضمنها البطولة بعد غد الاثنين حتى ختام البطولة.

المنافسات المنافسات

المنافسات المنافسات

المنافسات

المنافسات المنافسات

المنافسات

يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".