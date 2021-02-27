شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب فيفا لإقامة دورة var للحكام فى شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بإقامة دورة تدريبية للحكام في تقنية حكم الفيديوvar خلال فترة التوقف الدولى الخاص بالمنتخبات فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل.

ويستغل لجنة الحكام باتحاد الكرة التوقف الدولي من أجل منح حكام جدد لرخصة الـvar من أجل الاستعانة بهم فى المباريات المقبلة للدورى.

وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوى لشجاعتهم فى تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناءً على ذلك لضربة جزاء صحيحة وأدائها.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن أحمد العدوى حكم مباراة المصرى وسموحة بالدورى، طبق بروتوكول الـ var بشكل سليم بنسبة 100%، بعدما احتسب ركلة جزاء لأبناء بورسعيد رغم إطلاق صافرته بإنهاء اللقاء.

وكشف مسؤولو الجبلاية أن بروتوكول الـ var فى هذه الحالة ينص على ضرورة أن يبقى الحكم فى أرض الملعب، رغم إطلاق الصافرة، لحين صدور قرار من الـ var وبعد التأكد من القرار يتم احتساب ركلة الجزاء، وهو ما فعله العدوى بعدما احتسب ركلة جزاء للمصرى وتم تنفيذها رغم انتهاء المباراة، قبل أن يهدرها لاعب المصرى أحمد رفعت وينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

وحفل اللقاء بالعديد من مشاهد الإثارة، أبرزها ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم أحمد العدوى لفريق المصري البورسعيدى بعدما انتهى اللقاء، حيث أخبره حكم الـ"Var" أن هناك ركلة جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى ليسددها أحمد رفعت ويهدرها.