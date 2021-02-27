شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..القوانين المنظمة لزى لاعبى كرة القدم وحكم تسجيل الهدف بدون حذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ملابس لاعبى كرة القدم، جزء لا يتجزء من قوانين اللعبة، التي أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وهى المنوطة بتحديد قواعد وقوانين ممارسة اللعبة، ومن هذه القواعد شروط انتقاء ملابس اللاعبين، حيث هناك شروط وقواعد مخصصة بالزى الذى يرتديه كل نادٍ حول العالم، ومن أبرز تلك القوانين هي الألوان المحددة لكل فريق، بحيث يُحدد طقم رئيسى وطقم احتياطي.

ووفقًا لقوانين لعبة كرة القدم، يجب أن يكون زي كل فريق مكون من قميص وشورت مع جوارب بألوان خاصة لا تشابه ألوان الفريق الخصم، على أن يرتدي حارس المرمى لون مختلف كليًا، ويُسمح بارتداء قطع إضافية مثل واقى الرأس والأنف، وواقى الساق والتي يشترط أن تكون خفيفة الوزن، ناعمة ومبطنة وألا تشكل أي نوع من الخطر على الخصم واللاعبين الآخرين في الملعب، ونفس الحال بالنسبة لواقي الذراع إن أراد اللاعب ارتدائها.

وفرض الاتحاد الدولى عقوبات على من يقوم من اللاعبين بخلع الملابس أثناء المباراة، خلال الاحتفال بالهدف، حيث يُعاقب عليه القانون بمنح اللاعب المُخالف بطاقة صفراء، وكذلك في حال خلع الشورت، ويجب على اللاعب وضع القميص داخل الشورت، وهذا يُعد من الأمور التي على اللاعب الانتباه إليها أثناء مجريات اللعب، أما عن الحذاء فينص القانون بضرورة ارتداء اللاعب لحذائه طوال المباراة، وفي حال فقده أثناء اللعب، أما في حال فقدان اللاعب الحذاء بشكل غير متعمد وقام بتسجيل هدف فإنه يُحتسب.