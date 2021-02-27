شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا الإسماعيلى بعد تعافيه من كورونا: "شكرا لكل اللى كان بيدعيلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الوسط بالنادى الإسماعيلى، الشكر لكل من سانده ودعمه ودعا له خلال فترة إصابته بفيروس كورونا، قبل أن تظهر العينة الأخيرة سلبية.

وكتب دونجا، عبر حسابه على فيسبوك، "الحمد لله.. المسحة سلبية وربنا عفانى، شكرا لكل الناس اللى كانت جنبى واللى كلمتنى واللى بعتتلى رسايل، أنا بشكركم جدا على دعائكم ليا ويارب ما نشوف فى حد فيكو أو أهلكم أو حبايبكم أى مكروه".





وأظهرت المسحة الأخيرة التى خضع لها محمود عبد العاطى دونجا، لاعب خط وسط الاسماعيلى، سلبية التحاليل وسلامته من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق بالعين السخنة حيث سيشارك بالمران المسائى الذى سينطلق عند الساعة الخامسة مساءً.

من ناحية أخرى، يغيب مدحت فقوسة صانع ألعاب الإسماعيلى عن المعسكر بعد إصابته بنزلة برد حادة ليفضل الجهاز الفنى خضوعه للعلاج قبيل العودة للتدريبات.

وحرص أعضاء الجهاز الفنى للدراويش على عقد جلسات مع اللاعبين بهدف تجهيزهم نفسيا وتحفيزيهم قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.