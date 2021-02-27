شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطمئن على حالة المصابين فى جلسة مع طبيب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجى لتجهيزهم ‏للمرحلة المقبلة.‏

كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر فى حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب ‏للمشاركة فى المران عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الكتف.‏ وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر ‏لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وتحدث موسيمانى مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدورى.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏و‏السلام»، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.‏