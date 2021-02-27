7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 27 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يؤكد عدم توقيع فرجانى ساسى لأى نادٍ آخر وتمسكه بالقلعة البيضاء، المنتخب يبدأ التجمع 20 مارس باستاد القاهرة استعداد لمواجهة كينيا.

الزمالك يؤكد عدم توقيع فرجانى ساسى لأى نادٍ آخر وتمسكه بالقلعة البيضاء

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك عدم توقيع التونسى فرجانى ساسي، لاعب وسط الفريق، لأى نادٍ آخر، خلال الوقت الحالي، فى ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

المنتخب يبدأ التجمع 20 مارس باستاد القاهرة استعداد لمواجهة كينيا

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، انطلاق معسكر الفراعنة 20 مارس بدلا من 22 وانضمام اللاعبين المحليين، على أن ينضم المحترفون تباعاً يومي 21 و 22 مارس فى إطار الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و 29 مارس فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

سيناريو 2014 يتكرر.. باتشيكو يتلقى عروضا للرحيل عن الزمالك والمدرب يحسم موقفه

دخل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، دائرة اهتمام بعض الأندية، بعد نتائجه الجيدة مع القلعة البيضاء فى الفترة الماضية، فى سيناريو مكرر سبق حدوثه أثناء الولاية الأولى للمدرب البرتغالى موسم 2014 بعد رحيله المفاجئ لنادى الشباب السعودى بعد خوض 12 مباراة فقط مع الزمالك تألق فيها الفريق بشدة.

طبيب المنتخب السابق: محمود متولي جاهز للعودة لمباريات الأهلي خلال 3 أسابيع

كشف طبيب منتخب مصر السابق والطبيب المعالج لمحمود متولي مدافع الأهلي أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلى مدته 6 أيام فى الأسبوع، وأتم الأربعاء الماضي 6 أشهر منذ إجراء العملية الجراحية، مؤكدا أن اللاعب يخوض 5 ساعات تدريبات يوميا بمعدل 30 ساعة فى الأسبوع.

باتشيكو يترقب نتيجة مسحة كورونا لتحديد قائمة مباراة دجلة