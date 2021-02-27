شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط الصليبي يضرب أندية الإيجبشيان ليج بـ11 إصابة مؤثرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرباط الصليبي من أسوأ الإصابات التى يتعرض لها لاعب الكرة عبر مسيرته، نظراً لأنها تحتاج وقتاً طويلاً للشفاء، وكذلك قد تؤثر على المستوى الفنى للاعب بعد عودته منها، وشهدت الفترة الماضية تعرض عدد كبير من اللاعبين فى الإيجبشيان ليج للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى أحدث الضحايا فى قائمة الإصابة اللعينة، التى باتت تهدد الايجيبشن ليج بغياب المتعة والإثارة، خاصة أن بعض هذه الإصابات تعرض لها اللاعبون فى كرات مشتركة أو غير مشتركة، بسبب سوء التوفيق فى حركة اللاعب، ونستعرض ضحايا الرباط الصليبى فى الملاعب المصرية بالفترة الأخيرة..

إسلام جمال لاعب سموحة

تعرض إسلام جمال، لاعب فريق سموحة، للإصابة بقطع كلى فى الرباط الصليبى، خلال اللقاء الودى أمام الزمالك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري، وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.

إبراهيم عادل لاعب المقاولون

تعرض إبراهيم عادل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته فى المباراة فريقه الودية أمام وادى دجلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وخضع اللاعب للعملية الجراحية في مصر.

محمد أنور لاعب الاتحاد

أثبتت الأشعة التى أجرها مدافع الاتحاد السكندرى محمد أنور إصابته بالرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الزمالك التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأجرى مدافع زعيم الثغر أشعة أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي ليتأكد غياب اللاعب عن الفريق فترة لن تقل عن ستة أشهر.

محمود متولي مدافع الأهلى

خضع محمود متولي مدافع النادي الأهلي لجراحة فى الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد خروجه باكياً في مباراة الأهلي وأسوان بالجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام الموسم الماضى، والتى فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، ليتأكد غياب متولي لنهاية الموسم.