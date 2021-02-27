شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط الصليبي يضرب أندية الإيجبشيان ليج بـ11 إصابة مؤثرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرباط الصليبي من أسوأ الإصابات التى يتعرض لها لاعب الكرة عبر مسيرته، نظراً لأنها تحتاج وقتاً طويلاً للشفاء، وكذلك قد تؤثر على المستوى الفنى للاعب بعد عودته منها، وشهدت الفترة الماضية تعرض عدد كبير من اللاعبين فى الإيجبشيان ليج للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.
كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى أحدث الضحايا فى قائمة الإصابة اللعينة، التى باتت تهدد الايجيبشن ليج بغياب المتعة والإثارة، خاصة أن بعض هذه الإصابات تعرض لها اللاعبون فى كرات مشتركة أو غير مشتركة، بسبب سوء التوفيق فى حركة اللاعب، ونستعرض ضحايا الرباط الصليبى فى الملاعب المصرية بالفترة الأخيرة..إسلام جمال لاعب سموحة
تعرض إسلام جمال، لاعب فريق سموحة، للإصابة بقطع كلى فى الرباط الصليبى، خلال اللقاء الودى أمام الزمالك استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري، وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف، وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة.إبراهيم عادل لاعب المقاولون
تعرض إبراهيم عادل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته فى المباراة فريقه الودية أمام وادى دجلة، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وخضع اللاعب للعملية الجراحية في مصر.محمد أنور لاعب الاتحاد
أثبتت الأشعة التى أجرها مدافع الاتحاد السكندرى محمد أنور إصابته بالرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الزمالك التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأجرى مدافع زعيم الثغر أشعة أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي ليتأكد غياب اللاعب عن الفريق فترة لن تقل عن ستة أشهر.
محمود متولي مدافع الأهلى
خضع محمود متولي مدافع النادي الأهلي لجراحة فى الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد خروجه باكياً في مباراة الأهلي وأسوان بالجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام الموسم الماضى، والتى فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، ليتأكد غياب متولي لنهاية الموسم.
أثبتت الأشعة التى أجراها الحسينى سمير لاعب أسوان إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى خلال مباراة فريقه مع سموحة بالجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام بالموسم الماضى، والتى انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما.إسلام أبو سليمة
أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها إسلام أبو سليمة، نجم خط دفاع المصرى، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى، تعرض له فى مباراة فريقه أمام بيراميدز.محمد شوقى غريب
أجرى محمد شوقى غريب، نجم الإنتاج الحربى، جراحة الرباط الصليبى بأحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، لاسيما أن الاصابة اللعينة داهمت اللاعب خلال مباراة حرس الحدود والتى شهدت تسجيله هدف فريقه الثانى فى مباراة انتهت لصالح الإنتاج 3/1، قبل أن يغادر ملعب المباراة للإصابة بقطع فى الربط الصليبي بعد تقديمه موسما مميزا مع الإنتاج الحربى.أحمد أيمن
واجري أحمد أيمن مدافع النادي الإسماعيلي جراحة الرباط الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة ليتأكد غيابه عن الملاعب ستة أشهر رغم أن رئيس الجهاز الطبي للدراويش قد أعلن عبر الموقع الرسمي للنادي سلامة الرباط الصليبي للاعب وتعرضه فقط لقطع جزئي برباط الركبة قبل أن تثبت الأشعة إصابته بالرباط الصليبى بعد كرة مشتركة فى مباراة الجونة .
محمود البدرى
الأمير على
أثبت الأشعة التى خضع لها الأمير على ناشئ المقاولون العرب الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى والغضروف، ليخرج من الحسابات الفنية لعماد النحاس مدرب المقاولون خلال الفترة المقبلة.
كريم الديب
تلقى نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن ضربة موجعة، بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته فى مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.
ودخل كريم الديب فى نوبة بكاء شديدة فور إعلان نتيجة الأشعة، بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، ومن المنتظر أن يجرى إبراهيم حسن مدير الكرة اتصالا بالدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعد الجراحة.
واستقبل الجهاز الفنى الخبر بحالة من الحزن الشديد، نظرا للحالة المتميزة، التى كان عليها اللاعب مؤخرا، والذى يعتبر من أهم مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها حسام حسن.