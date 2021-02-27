شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الوز عوام.. إياد بانون يتألق فى التصويب على المرمى بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم، السبت، ظهور إياد نجل بدر بانون لاعب الأهلي، وحرص المدافع المغربي على اصطحاب نجله لمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتدرب معه بالكرة على ملعب مختار التتش.

وأظهر إياد بانون براعة فى تصويب الكرة على المرمى، فى الوقت الذي قام فيه بانون بدور المدرب لتوجيه اللاعب وفى نفس الوقت حارس المرمى الذي يستقبل تصويباته.

ونشرت صفحة الأهلي صورا لتواجد إياد بانون في ملعب التتش رفقة والده وعلقت عليها: " إياد ولد السلطان".

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدورى الممتاز، ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق عقب المران.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء الخميس، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، للتأكيد على الاستعداد القوى للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القارى.

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.







