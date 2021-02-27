شكرا لقرائتكم خبر عن دينيس مدرب بيج رامى: مصر مرشحة لحصد ميداليات ذهبية فى كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المدرب العالمى دينيس جيمس مدرب الأسطورة المصرية بيج رامى بطل مستر اولمبيا للمحترفين 2020 الدورة التدريبية التى أقيمت فى مصر لعدد كبير من المدربين المصريين لتأهيلهم للعمل بأحدث طرق التدريب الحديثة والتى تصنع ابطال فى كمال الأجسام.

وطلب دينيس، فى تصريحات صحفية، من المدربين بالبعد عن المنشطات والاكتفاء بالمكملات الغذائية، بجانب التغذية السليمة والتدريب على الأجهزة المختلفة داخل صالات الجيم، وأكد أن مصر مرشحة لحصد ميداليات ذهبية فى البطولات الدولية المقبلة.

وأضاف المدرب العالمى، أنه وقع الاختيار على 4 لاعبين مصريين للانضمام للمنتخب الذى يتم تكوينه لتجهيزهم للبطولات العالمية القادمة، ومن الآن سيخضعون للتدريبات وفق برنامج تدريبى زمني، بجانب أقامة معسكرات خاصه لهم، واللاعبون هم: البطل نجم الدين أبازيد فئة كمال الأجسام من والبطل حسام الليبى "كمال أجسام" أيضاً، والبطل كريم عمرو فئة الفيزيك وأخيراً البطل طارق البحيرى فئة كلاسيك.

يجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأبطال الأربعة حصلوا على المراكز الأولى فى البطولة العالمية الأخيرة التى أقيمت فى مصر والتى تنظمها احدى الشركات برعاية الاتحاديين المصري، والدولي، وبحضور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولى للعبة، والدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربى والأفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى