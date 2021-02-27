شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكماً لمباراة الأهلي وطلائع الجيش غداً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولي محمود البنا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة غداً الأحد واضعاً نُصب أعينه ضرورة الفوز من أجل العودة للأنتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني أن الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ أشهر قليلة فى نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعول موسيماني في مباراة الاحد على أوراقة الرابحة المُتمثلة في عدة لاعبين منهم ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وأجاي وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

ويحتل الطلائع، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وشهد آخر ظهور له في الدوري تعادلا إيجابيا مع سموحة بهدف لكل فريق.