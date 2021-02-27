شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يواصل التأهيل بالأهلي.. ومران فنى وخططى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي ‏الخاص به، على هامش مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ لتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة فى المران الجماعي.‏

وخاض وليد سليمان جلسة فى الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض ‏الفقرات التأهيلية.‏

واشتكى سليمان من إصابة فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة فى المباريات الرسمية ‏خلال الفترة الماضية، أبرزها كأس العالم للاندية بقطر، وينفذ برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ لتجهيزه للعودة من جديد إلى ‏المشاركة في المران الجماعي.‏

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏والسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 ‏فى بطولة الدوري الممتاز.‏

بدأ المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏فى تنفيذها خلال مواجهة الطلائع. وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع وذلك ضمن البرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق أمس، وفقًا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في بطولة الدوري.‏

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏والسلام »، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب المران للدخول في معسكر مغلق.‏