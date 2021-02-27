شكرا لقرائتكم خبر عن آخر عبارة للاعبة الكرة النسائية قبل وفاتها بالسرطان: "العين صابتني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فارقت هند عادل الشهيرة بـ"هند زبادى" لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية السابقة الحياة، منذ ساعات، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم، ولكنها تركت رسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قبل وفاتها، تؤكد تسبب الحسد في معاناتها وأهلها مع المرض اللعين، الذى خطف حياتها في النهاية.

ونشرت هند عادل قبل وفاتها بساعات قليلة بوست عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جاء فيه، "أنا فى العناية وخلاص بفقد الأمل.. أستودعكم الله".



اخر بوست هند عادل

ونشرت هند عادل عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" منشورا قبل تدهور حالتها الصحية مؤخرا، قالت فيه: "#العين_صابتني". وأضافت لاعبة منتخب الكرة النسائية السابقة قبل وفاتها، "الترند ده فعلا يستحق أنكم تشوفوة والحسد والعين مذكورين في القرآن الكريم ."

وأضافت، "أنا باختصار شديد جدا من حوالي 5 سنين كان فية برنامج علي فيسبوك اسمة الصراحة و كأي حد نزل بوست و كتبت فية قولولي رأيكم فيا بما أنة مش بعرف فية اسم الشخص و اللي عندة رأي هيقولو بمنتهي البجاحة يعني.

وحمد الله من ضمن الرسائل دي جاتلي رسالة مش رأي حد فيا لكن للأسف دة واحدة أو واحد بيتمني الاذي اولا مضمون الرسالة اني ماشوفش خير ابدا في حياتي لاني احسن من الحد ده و أن ربنا مديكي كل حاجة أهل جانبك وشغلانة و مخطوبة وعلي طول مبسوطة ربنا يوريكي ف اهلك كل حاجة وحشة وتسيبي شغلك مخليكي رايحة جاية و بتلفي العالم و يبعد عنك اي حد بيحبك و يديكي مرض متقوميش منه .

الحمدلله انا فعلا قرأت الرسالة زيها زي اي رسالة جاتلي بس نزلتها علي صفحتي و قولت للي بعتها أنه شكرا على كلامك بس لو ناقصك حاجة واقدر اساعدك فيها انا مش هتأخر عليك فيها و قولت أن مفيش حد بيرضي يأذي مؤمن حتي بالكلام طالمة مش عارف ظروفه اية ...

ومن بعدها و حمدالله دائما وابدا فعلا امي جالها كانسر و عانينا معاها كتير اوي و انا مشيت من الشغل و سيبت خطيبي بدون اي مقدمات و دخلت في فترة وحشة جدا بس دايما كنت بقول حمدالله اللي ربنا رايده هيكون و مجاش في بالي الرسالة دي ابدا فعلا

لحد من ٢٠١٦ رجعت شغلي تاني في مكان جديد بس وقتها كدة جالي مشكلة في الدم و مكنش في أي علاج نافع معايا و مكنتش اعرف اساسا عندي اية من سنة بالظبط عرفت أن فية مشكلة فشل في النخاع العظمي ولازم متبرع و ممكن بداية لوكيميا في الدم في بعض التحاليل بس الاهم اني لازم اخلص كل حاجة بسرعة في الوقت دة لأنها بدايات و انا بحضر لعملية الزرع للاسف الشديد والدي جالو ورم علي الكلي و بدون اي مقدمات لأي اعراض بس درجة حرارة ارتفعت و مش بتنزل روحنا بيه المستشفى و اكتشافنا ده هناك بس حمدالله والدي شال الكلي اليمني كلها و حمدالله احسن دلوقتي ربنا يديلو الصحة و حمدالله انا كمان وقفت جلسات الكيماوي و بحاول اقف علي رجلي تاني عشان اكون جانب اهلي ..

لكن بسبب أزمة الكورونا طبعا مشونا من الشغل و حمدالله رجعت كما كنت من الصفر تاني لكن المرة دي عليا اقساط و التزامات دة غير العلاجات و التحاليل ف طبيعي برضة مش هقول غير حمدالله ..

بس كل كلمة كانت في الرسالة حصلت بالحرف الواحد بتمني يكون صاحب الرسالة مبسوط دلوقتي أو مبسوطة بس دايما هقول حمدالله على كل حاجة ...

و حبيت كمان اشكرة جدااا من قلبي لانك قربتني لربنا اوووي و خليتني جانب اهلي اكتر و عرفت مين الصاحب بتاع المصلحة ووقت الهزار و مين الصحاب اللي بجد وقت التعب و الحزن ..

عرفتني بناس جداد عمري في حياتي ما كنت هعرفهم فعلا ..

وعرفتني ب #محارب_كانسر كتير اوي منهم توفي و منهم بينتصر خلوني فعلا اعيد حساباتي في كل حاجة في حياتي ...

- وفي الاول و الاخر دة نصيب و الحمدالله

(قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)

‏"يا ابن ادم لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك،

رفعت الأقلام وجفّت الصحف." – محمد صلى الله عليه وسلم

تعديل : ع فكرة مريض السرطان حلو من غير شعر عشان الناس اللي بتتريق والحواجب وقعت بس مش في الصورة دي ".

توفيت هند عادل بعد صراع عنيف مع مرض السرطان، وأصيب والديها أيضا بالمرض اللعين في أماكن مختلفة، عقب رسالة تلقتها من مجهول عبر تطبيق "صراحة"، يتمنى تدمير حياتها وحياة كل من يحبها.



منشور هند عادل



هند عادل قبل إصابتها بالمرض



هند عادل

هند عادل

بوست هند عادل

بوست هند عادل 3