شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية بالأهرامات لبعثتى التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش، اليوم السبت، جولة سياحية لبعثة منتخبى التشيك والهند بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأبدى أعضاء البعثتين انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وتميز معالمها السياحية المتنوعة، معربين عن سعادتهم بالتواجد في مصر المستضيفة لمنافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش "الاسكيت والتراب".

وأكد لاعبو ولاعبات التشيك والهند على حسن استضافتهم وحفاوة استقبالهم بمصر، وتلبية متطلباتهم ورغباتهم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة خلال فترة إقامتهم، مشيدين بحالة الأمن والاستقرار التي يلمسونها خلال تواجدهم بالقاهرة، وحرص الجميع على الحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



رحلة الأهرامات 2



رحلة الأهرامات



جانب من الرحلة

وحرص أعضاء البعثتين على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع أهرامات الجيزة، وأبو الهول في جو ساده البهجة والسعادة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تقام بمصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021.

يشارك بالبطولة 400 من الرماة الدوليين من دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".