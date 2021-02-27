شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران عصر اليوم على ملعب التتش. وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأحد، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أكد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون أمس، الجمعة، ضمن البروتوكول الطبى المتبع قبل المباريات الرسمية.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد الأهلي والسلام فى الدورى الممتاز، ويعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق عقب المران.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء الخميس، اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور لجنة التخطيط «محسن صالح - وزكريا ناصف»، للتأكيد على الاستعداد القوى للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القارى.

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.