شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: على أبو جريشة يعمل بإخلاص ولن يقبل بإهانة رموز النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالدراويش أحد رموز الكرة المصرية، ويعمل بإخلاص لخدمة قلعة الدراويش، وغير مقبول أى تشكيك فى إخلاصه وعشقه مثل بقية رموز النادى .

وأضاف علاء وحيد، فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش، "النادى الإسماعيلى لن يقف مكتوف الأيدى تجاه أى تطاول ينال من أساطير الكرة ورموز النادى الذين يعدون خط أحمر، لن نسمح بتجاوز ضدهم".

وشدد المتحدث الرسمى للإسماعيلى على أنه "سيبقى الإسماعيلى كبيرا شامخا رغم أنف متربصيه، وسيعود أقوى مما كان برموزه وجماهيره التى تقف خلفه فى كل الازمات ليعود قويا .

وحرص أعضاء الجهاز الفنى للدراويش على عقد جلسات مع اللاعبين بهدف تجهيزهم نفسيا وتحفيزيهم قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى فى قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل باستاد الإسكندرية.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

وفرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى، المشرف على فريق الكرة حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش فى العين السخنة والمقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام ،جاء هذا، بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق وذلك قبيل استئناف المشوار المحلى بالمواجهة المنتظرة أمام الأهلى .