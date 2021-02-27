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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب يخضع للكشف الطبى قبل جراحة الصليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندرى، للكشف الطبى بالقاهرة تمهيدا لإجراء جراحة الصليبى مساء اليوم. وأجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفياً باللاعب وتمنى له الشفاء وتمنى عودته سريعا للملاعب ، حيث تعرض للاصابة فى مباراة وداى دجلة الأخيرة التى فاز فيها الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
كما حرص إبراهيم حسن مدير الكرة وحسام حسن المدير الفنى على الاتصال باللاعب لرفع روحه المعنوية وتمنوا له السلامة وسرعة العودة للملاعب .
ووجه كريم الديب الشكر لإدارة زعيم الثغر لتحركها السريع لدعم اللاعبين والوقوف بجوارهم فى الأزمات، ويعتبر كريم الديب هو ثالث حالة صليبى هذا الموسم بعد محمد انور و كريم ممدوح.
كريم الديب
كريم الديب يخضع للكشف الطبى
وأكد كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، أن إصابته بالرباط الصليبي تشبه تماما إصابة فيرجيل فان ديك نجم ليفربول، موضحا أنه احتاج 8 أشهر للتعافي من الإصابة بالصليبي في المرة الأولى، قبل أن تتجدد الإصابة مرة أخرى لكن في القدم الأخرى.
وقال الديب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، الجمعة: "اتفقت على إجراء عملية الرابط الصليبي مع الدكتور أحمد عبد العزيز مساء السبت، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي وسعيد بدعم الجهاز الفني واللاعبين زملائي".
وأبدى الديب رضاه التام عن نتائج الفريق في الدوري حتى الآن رغم بعض التعثرات، وكان آخرها الهزيمة من أسوان في اللقاء قبل الأخيرة، موضحا أن الفريق يهدف إلى التواجد بالمربع الذهبي.
وتلقى نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن، ضربة موجعة، بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبى، بعد إصابته في مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.