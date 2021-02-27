شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب يخضع للكشف الطبى قبل جراحة الصليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندرى، للكشف الطبى بالقاهرة تمهيدا لإجراء جراحة الصليبى مساء اليوم. وأجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفياً باللاعب وتمنى له الشفاء وتمنى عودته سريعا للملاعب ، حيث تعرض للاصابة فى مباراة وداى دجلة الأخيرة التى فاز فيها الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

كما حرص إبراهيم حسن مدير الكرة وحسام حسن المدير الفنى على الاتصال باللاعب لرفع روحه المعنوية وتمنوا له السلامة وسرعة العودة للملاعب .

ووجه كريم الديب الشكر لإدارة زعيم الثغر لتحركها السريع لدعم اللاعبين والوقوف بجوارهم فى الأزمات، ويعتبر كريم الديب هو ثالث حالة صليبى هذا الموسم بعد محمد انور و كريم ممدوح.



كريم الديب



كريم الديب يخضع للكشف الطبى