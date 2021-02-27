شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تثير ازمة بين الإتحاد السكندري ووادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعترض مسئوولو نادي وادي دجلة على عدم إجراء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الإتحاد السكندري المسحة الخاصة بالتأكد من سلامتهم قبل مواجهة الفريقين التي اقيمت بينهما في الدوري الممتاز يوم الخميس الماضي وانتهت لصالح زعيم الثغر بنتيجة 2-1.

واشتكى مسئوولو دجلة إلى اتحاد الكرة من عدم اجراء لاعبي الإتحاد السكندري المسحة الطبية وهو ما يتعارض مع لوائح المسابقات والسلامة التي اكدت عليها الدولة لخوض المنافسات الرياضية.

واختطفت الاتحاد السكندرى، فوزا قاتلا من أنياب وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.