شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعداداً لوادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام " السبت " بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وجاءت الجلسة فنية تم خلالها شرح بعض الأمور استعدادا للمواجهة المقبلة أمام وادي دجلة. كما طالب باتشيكو الجميع بالتركيز من أجل الفوز ومواصلة صدارة الدوري .

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز .