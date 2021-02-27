شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعداداً لوادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام " السبت " بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وجاءت الجلسة فنية تم خلالها شرح بعض الأمور استعدادا للمواجهة المقبلة أمام وادي دجلة. كما طالب باتشيكو الجميع بالتركيز من أجل الفوز ومواصلة صدارة الدوري .
ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز .
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