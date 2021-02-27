شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في منتخب مصر حول ضم كهربا للقائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الجدل سيطرت على الجهاز الفني لمنتخب مصر، حول اختيارات خط هجوم المنتخب الفترة القادمة، حيث يرغب طارق مصطفى في ضم كهربا للقائمة، بينما يرى أحمد أيوب أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب.

وقالت مصادر داخل الجهاز الفني، لـ«المصري اليوم»، إن بعض أعضاء الجهاز الفني يفضلون تواجده خاصة أنه يملك خبرات دولية كبيرة ولديه قدرة على صناعة الفارق في ظل تراجع مستوى مهاجمي المنتخب، إلا أن عدم مشاركته أساسيا وتذبذب مستواه قد يكون عائقا أمام وجوده.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب كينيا وجزر القمر في شهر مارس القادم.