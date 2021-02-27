شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل التأهيل في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خضوعه لتدريبات التأهيل والعلاج الطبيعي أملا في اللحاق بمواجهة فريقه امام وادي دجلة في الدوري الممتاز.

وغاب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام تونجيث السنغالي ولم يسافر مع الفريق لسببين اولهما لتعرضه للإصابة العضلية التي لحقت به في مباراة فريقه بالدوري، والسبب الثاني كانت رغبة باتشيكو المدير الفني في تجربة حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن.