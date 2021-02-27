شكرا لقرائتكم خبر عن «قاسم» و«عبدالحليم» يعقدان جلسة مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة، وعبدالحليم علي، مدير الكرة، على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، السبت.

وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها في مشوار الفريق.

وطالب «قاسم» و«عبدالحليم» اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وإغلاق الملف الإفريقي مؤقتًا. ونقل الثنائي إلى اللاعبين ثقة الجميع فيهم في تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.