شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب كل من روماريو وليامز، للإيقاف وكريم الديب ومحمد أنور وكريم ممدوح، للإصابة، خالد قمر، عماد السيد، محمود رزق، صبري رحيل، محمد عطوة، لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:- في حراسة المرمى: محمد صبحي، عمرو خليل، صبحي سليمان خط الدفاع: داميون لوي، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيى خط الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، أحمد مانجا، حسام عاشور، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، عمار حمدي، أحمد حجي، عبد السميع إبراهيم، أحمد راشد، عادل نيمار. خط الهجوم: إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.