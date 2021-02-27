شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة وإشبيلية لمواجهة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة إشبيلية، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدورى الإسبانى.

وشهدت تشكيلة الفريق الكتالوني، غياب أنطوان جريزمان ومشاركة عثمان ديمبلي بدلا منه، وفي خط الدفاع عاد لينجليت بجوار بيكيه.



فيما أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيلية، تشكيلته التى شهدت عدم الدفع بالمغربي يوسف النصيري هداف الفريق أساسيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، دست، بيكيه، لينجليت، ألبا، مينجويزا، بوسكيتس، دي يونج، بيدري، ديمبلي، ميسي.

فيما جاءت تشكيلة إشبيلية كالآتي:

بونو، نافاس، كوندي، دييجو كارلوس، إسكوديرو، فيرناندو، جوردان، راكيتيتش، بابو جوميز، منير الحدادي، دي يونج.