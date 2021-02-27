شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح «زيزو» إجازة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد «زيزو» راحة من التدريبات الجماعية المُقامة، السبت، بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج موضوع للاعب خلال الوقت الحالي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.