شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تربك حسابات المقاولون قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، ضربة قوية، قبل مباراة مصر المقاصة المقبلة.
يأتي ذلك بعدما تأكد غياب الثلاثي محمد سالم وعبدالرحمن فاروق وخالد الحسيني، عن الفريق خلال مباراة مباراة مصر المقاصة، بسبب الإصابة، فيما سيخضع فادي نجاح، لاختبار طبي، لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بالمباراة من عدمه.
في حين تأكدت جاهزية التونسي هيثم الجويني للمباراة بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكدمة في الظهر، أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.
ويلتقي المقاولون العرب مع مصر المقاصة، الثلاثاء المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يُذكر أن المقاوولن العرب يحتل المركز الثالث عشر في جدول تريتب الدوري برصيد 14 نقطة، جدمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 8 لقاءات، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا.
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