شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تربك حسابات المقاولون قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، ضربة قوية، قبل مباراة مصر المقاصة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما تأكد غياب الثلاثي محمد سالم وعبدالرحمن فاروق وخالد الحسيني، عن الفريق خلال مباراة مباراة مصر المقاصة، بسبب الإصابة، فيما سيخضع فادي نجاح، لاختبار طبي، لتحديد موقفه النهائي من اللحاق بالمباراة من عدمه.

في حين تأكدت جاهزية التونسي هيثم الجويني للمباراة بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكدمة في الظهر، أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

ويلتقي المقاولون العرب مع مصر المقاصة، الثلاثاء المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن المقاوولن العرب يحتل المركز الثالث عشر في جدول تريتب الدوري برصيد 14 نقطة، جدمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 8 لقاءات، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا.