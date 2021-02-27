شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × وست هام: رقم مميز جديد لـ «جوارديولا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل قطار مانشستر سيتي تحقيق الانتصارات، وحقق الفريق فوزًا جديدًا في الدوري بعد أن تغلب على ملعبه بنتيجة 2-1 على وست هام يونايتد في افتتاح مباريات الجولة 26 من البريميرليج.

ودخل مانشستر المباراة بمواجهة الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، وهو ما انعكس على سير اللعب حيث عانى أصحاب الأرض من تهديد مرمى الضيوف بالشكل المعتاد، واكتفوا بتسديدتين طوال الشوط الأول مقابل 7 للضيوف الذين كانوا الطرف الأخطر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعد أن تقدم مانشستر سيتي بواسطة المدافع روبن دياز في الدقيقة 30، لكن الضيوف أدركوا التعادل قبل دقيقتين من النهاية بواسطة ميكيل أنطونيو.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء أصحاب الأرض كثيرًا وانعكس ذلك على إحصائياتهم الهجومية، حيث سددوا 4 أضعاف عدد تسديداتهم في الشوط الأول (8)، ونجحوا في استعادة التقدم مجددًا عن طريق المدافع جون ستونز الذي سجل هدف الحسم للمباراة في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني.

رجل المباراة:

قلب الدفاع الإنجليزي جون ستونز قدم مباراة كبيرة، فربح جميع الالتحامات التي خاضها (5)، وكان صاحب أعلى رقم لاعتراض تسديدات المنافس (2)، ومرر الكرات الطويلة بدقة 100% (4)، وسجل هدف الفوز لفريقه بالمباراة.

هل تعلم أن:

- فوز مانشستر سيتي على وست هام اليوم هو الفوز رقم 200 لـ بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، والفوز رقم 500 خلال مسيرته التدريبية.

- مان سيتي لم يتأخر لمدة دقيقة واحدة في أي من آخر 18 مباراة في البريميرليج- في تاريخ المسابقة، أرسنال فقط هو من لديه سلسلة أطول من المباريات المتتالية دون أن يتأخر في النتيجة (سلسلة من 19 مباراة بين ديسمبر 1998- مايو 1999).

- وست هام بدون فوز ضد مانشستر سيتي في آخر 12 مباراة بمختلف البطولات منذ الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد في سبتمبر 2015 (تعادلوا 2 وخسروا 10) مانشستر سيتي سجلوا في آخر 20 مباراة لعبوها ضد المطارق في مختلف البطولات.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

مانشستر سيتي عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين، في حين تلقى وست هام خسارته السابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 45 نقطة في المركز الرابع.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- روبن دياز سجل اليوم أول أهدافه بقميص مانشستر سيتي في مباراته رقم 30 مع الفريق بمختلف البطولات.

- ميكيل أنطونيو هو أول لاعب من صفوف المنافس يسجل هدفًا على ملعب الإتحاد منذ هدف محمد صلاح في 8 نوفمبر 2020.

- ميكيل أنطونيو هو أول لاعب من وست هام يسجل في مرحلتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي في الدوري خلال موسم، منذ ايان دوي في موسم 1995/1996

- مانشستر سيتي استقبلوا أول هدف في البريميرليج على ملعب الاتحاد منذ 15 ديسمبر 2020 ضد وست بروم (هدف عكسي من روبن دياز)، لتنتهي سلسلة امتدت لـ 629 دقيقة لعب دون استقبال أهداف في البريميرليج على ملعب الاتحاد.

- سيرخيو أجويرو لم يسجل في البريميرليج خلال أخر 12 مشاركة له في المسابقة، وبالتحديد منذ هدفه ضد شيفيلد يونايتد في 21 يناير 2020.

- جون ستونز سجل هذا الموسم 4 أهداف في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي.. العدد الذي يقل بهدف عن إجمالي ما سجله مع الفريق في مختلف البطولات خلال المواسم الـ4 الماضية (5)

- جون ستونز لعب 178 مباراة خلال مسيرته في البريميرليج أول 170 مباراة: سجل هدفا، أخر 8 مباريات: سجل 3

- مانشستر سيتي فازوا بـ 20 مباراة متتالية في مختلف البطولات.

- 27 مباراة متتالية بدون هزيمة لرجال المدرب بيب جوارديولا في مختلف البطولات (3 تعادلات و24 فوزا).

- بيب جوارديولا هو أسرع مدرب في تاريخ الكرة الإنجليزية يصل إلى 200 انتصار بمختلف البطولات مع فريق في الدرجة الممتازة (في مباراته رقم 273)، محطمًا الرقم السابق بأسم جوزيه مورينيو مع تشيلسي (بعد 309 مباريات).