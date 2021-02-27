شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسعى لتجديد تعاقد «مودي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، لتجديد التعاقد مع أحمد عبدالعزيز «مودي» مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الحالية.

‎ويسعى نادي مصر المقاصة لتجديد التعاقد مع أحمد عبدالعزيز، «مودي»، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، وذلك خوفًا من توقيعه لأي من الأندية، ويرحل عن النادي في صفقة انتقال حر. ‎ومن المقرر أن يعقد سيد متولي، المدير الرياضي لنادي المقاصة، جلسة مع اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تجديد التعاقد معه.

‎ويُعد «مودي» أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها إيهاب جلال، المدير الفني، في تشكيل الفريق الفيومي، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب. ‎ويستعد الفريق الفيومي، لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

‎ويحتل المقاصة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.