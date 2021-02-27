شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسعى لتجديد تعاقد «مودي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، لتجديد التعاقد مع أحمد عبدالعزيز «مودي» مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الحالية.
ويسعى نادي مصر المقاصة لتجديد التعاقد مع أحمد عبدالعزيز، «مودي»، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، وذلك خوفًا من توقيعه لأي من الأندية، ويرحل عن النادي في صفقة انتقال حر. ومن المقرر أن يعقد سيد متولي، المدير الرياضي لنادي المقاصة، جلسة مع اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تجديد التعاقد معه.
ويُعد «مودي» أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها إيهاب جلال، المدير الفني، في تشكيل الفريق الفيومي، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب. ويستعد الفريق الفيومي، لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل المقاصة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.
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