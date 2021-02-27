شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطيح بنجمه الأوغندي في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادي بيراميدز على رحيل الأوغندي عبده لومالا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القددم، في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إدارة نادي بيراميدز، بسبب كثرة إصابات اللاعب والتي كان آخرها تعرضه للإصابة في غضروف الركبة، وعدم الاستفادة بخدماته الفنية، طوال الفترة الماضية.

ولم يشارك الدولي الأوغندي، في أي مباراة رسمية مع نادي بيراميدز هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني، ووجود أكثر من لاعب مميز في مركزه.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الفريق السماوي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات على حساب كل من الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والمقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بهدف نظيف، وتعادل في 7 لقاءات مع الأهلي والبنك الأهلي سلبيًا والزمالك ووادي دجلة وسموحة والإسماعيلي والجونة بهدف لكل فريق، وتعرض للهزيمة في مباراتين أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وانبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 13 غيرها.