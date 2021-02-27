شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يكشف مصير كريم العراقي من مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق، من الانتظام في معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وكان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، قرر استبعاد كريم العراقي من معسكر الفريق، بسبب رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي.

وقال محمد عبد الكريم، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «حتى الآن لا يوجد قرار رسمي، بشأن عودة كريم العراقي، للانتظام في معسكر الفريق»، مضيفًأ: «عودة العراقي لمعسكر المصري ستكون بالتنسيق بين علي ماهر، وإدارة النادي البورسعيدي».

وأوضح: «اللاعب يتدرب حاليًا في بورسعيد، مع أحد أفراد الجهاز الفني، حتى لا يتأثر مستواه الفني، تمهيدًا لانتظامه في معسكر الفريق الفترة المقبلة. ويستعد المصري لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز».

يُذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.