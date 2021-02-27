شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه مع سيراميكا.. أحمد ياسر ريان يقترب من الانضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، اتصالًا هاتفيًا من أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أكد خلاله رغبة الجهاز الفني في ضمه للمعسكر المقبل المقرر إقامته خلال شهر مارس استعدادا لمواجهتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتألق أحمد ياسر ريان خلال الفترة الماضية بعد انضمامه لسيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، وارتقى إلى وصافة هدافى الدوري برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2.