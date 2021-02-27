شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الاهلي وطلائع الجيش.. ورقم مميز لمحمد أبوتريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الاهلي الأول لكرة القدم، تحديًا جديدًا الأحد، أمام طلائع الجيش، في إطار الجولة 14 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الاهلي حامل اللقب، لغسل أحزانه الأفريقية بعد الهزيمة امام سيمبا التنزاني ومواصلة تفوقه محليًا بالفوز على طلائع الجيش.

وتكشف «المصري اليوم» تاريخ مواجهات الأهلى مع طلائع الجيش حيث لعب الأهلي مع طلائع الجيش، 29 مباراة، بواقع 25 مباراة بالدوري، ومباراتين في كأس مصر.

نجح النادي الأهلي في الفوز في 24 مباراة، مقابل التعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبي النادي الأهلى 64 هدفًا واهتزت شباكة ب 15 هدفًا.

ورغم اعتزال محمد أبوتريكة، منذ عدة مواسم إلا انه يتصدر قائمة هدافي المواجهات بين الناديين ب 8 أهداف، ويأتي عماد متعب في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين عن عبدالله السعيد، في حين سجل فلافيو ومحمد بركات 3 أهداف لكل منهما.

وكانت أول مباراة بين الفريقين كانت في الدور الأول موسم 2004-2005، وفاز الأهلي بهدف محمد بركات.

أما آخر مباراة بين الفريقين، كانت في نهائي كأس مصر، وفاز الأهلي بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل الإيجابي 1-1.

وكانت آخر مباراة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، وأول تعادل بين الفريقين، كان دون أهداف في الدور الثاني موسم 2007-2008.

و أكبر فوز حققه الأهلي كان 4-0، وتحقق مرتين في الدور الأول موسم 2006-2007، والدور الثاني موسم 2014-2015.