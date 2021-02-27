شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ« المصرى اليوم»: كريم العراقي رفض التجديد للمصري ويقترب من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل مجلس إدارة النادي المصري إن كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، تراجع عن تمديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة رغم مع مسؤولى المجلس برئاسة سمير حلبية رئيس النادي، رفع راتبة لـ 2.5 مليون جنيه ليتساوى مع الفئة الأولى.

وأضافت المصادر لـ« المصرى اليوم» أن تامر النحاس وكيل اللاعب طلب من العراقى عدم تمديد عقده فى الوقت الراهن بعدما جدد مسئوولو الاهلى رغبتهم فى ضم اللاعب.

أوضحت المصادر أن النحاس اتفق مع اللاعب على الإحتراف الخارجى حتى يتمكن من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى ويكون له حرية الإنتقال الى أى ناد أخر سواء محلى أو خارجى فى المرحلة المقبلة.

وتابع المصدر أن كريم العراقي أكد رغبته فى الإنتقال إلى الأهلى فى الموسم المقبل لتأمين مستقبله وضمان الإنضمام للمنتخب الوطنى، وعقد عضو المجلس جلسة مع اللاعب خلال الفترة الاخيرة لإقناعه بالإستمرار مع الفريق البورسعيدى، لكن العراقى شدد على عدم قدرته على الإستمرار فى المصرى فى ظل الازمات المالية التى تلاحق اللاعبين خلال الفترة الماضية وعدم قدرة المجلس على سداد مستحقاتهم المالية.

واكد اللاعب خلال الجلسة على احترامه لجماهير المصرى البورسعيدى، لكنه يرغب أن يخوض تجربة جديدة، وأعترف خلال الجلسة بمفاوضات الاهلى عن طريق اتصالات تمت بين طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء واحد اعضاء مجلس المصرى من اجل ضم اللاعب خلال المرحلة المقبلة.