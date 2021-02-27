رودجرز يحث فاردي على استعادة مستواه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

دعم مدرب ​ليستر سيتي​ بريندان رودجرز نجم الفريق جايمي ​فاردي​ لإستعادة مستواه، حيث يتطلع المهاجم لمواصلة سلسلة التهديف الرائعة ضد أرسنال.



وقال رودجرز: "أحصل دائمًا على 100 في المائة من جايمي. عقليته قوية، فهو دائمًا مستعد للفرص التي تأتي. لقد رأيت في المباراة ضد أرسنال عندما خرج من مقاعد البدلاء، كان رائعًا".

وأضاف: "سوف يخل دائمًا بتوازن المدافعين. إنه لا يقدم كل ما لديه ولكننا ما زلنا نفوز، وهذا أمر مهم، ولا يعود الأمر إلى جايمي فقط لتسجيل الأهداف. يجب أن تأتي المساهمة من الفريق".