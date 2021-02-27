بارنز في محادثات متقدمة بشأن عقد ليستر الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

يجري ​هارفي بارنز​ محادثات متقدمة بشأن عقد جديد مع ​ليستر سيتي​.



وتقول صحيفة The Mirror إن بارنز، الذي يواجه فريقه ​أرسنال​ اليوم، سجل 13 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من خطط ​بريندان رودجرز​.

ويراقب كل من مانشستر يونايتد وليفربول لاعب خط الوسط، ويريد ليستر التخلص من التكهنات بشأن مستقبله في مهده من خلال ربطه على المدى الطويل باستاد كينغ باور.

وجاء اللاعب من خلال صفوف نادي إيست ميدلاندز وهو سعيد هناك ومستعد للالتزام بالصفقة الجديدة.

ويمتد عقده الحالي ثلاث سنوات من نهاية الموسم الحالي.