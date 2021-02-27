شفيونتيك تتوج بلقب دورة أديلايد على حساب بليندا بنتشيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

حققت البولندية ​إيغا شفيونتيك​ لقب ​دورة أديلايد​ الأسترالية، بفوزها السهل على السويسرية ​بليندا بنتشيتش​ 6-2 و6-2.



وهذا اللقب الثاني لشفيونتيك (19 عاما)، بعد تتويجها الخريف الماضي في رولان غاروس المؤجلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وسترتقي اللاعبة الشابة من المركز الثامن عشر عالميا الى الخامس عشر، للمرة الاولى في مسيرتها اليافعة.

وفي حديث عقب التتويج قالت: "كانت لحظة رائعة هنا في أستراليا".

بدورها قالت بليندا بنتشيتش: "كرة المضرب قاسية ربما. يمكنك أن تحظى باسبوع جيد جدا ثم تخسر مع بعض المرارة".

واضافت: "لم أجد مساري في المباراة لكن اعتقد ان اسبوعي كان جيدا، وممتنة كثيرا للعب هنا".