نوريس ينظّم مباريات خيرية على الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

أعلن سائق الفورمولا 1 في فريق ​مكلارين​ ​لاندو نوريس​ عن تنظيمه دورة "Minecraft Twitch Rivals" خيرية بقيمة 25000 دولار والتي من المقرر أن تقام في 3 آذار. ستضم المنافسة بعضًا من أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بينما يتم تمثيل الفورمولا 1 أيضًا بشكل جيد. من بين الأسماء التي تم تأكيدها حتى الآن انضم إلى نوريس سائق احتياطي رد بل أليكس ألبون. سيكون هناك أربعة فرق أحدها بقيادة نوريس، وسوف يتنافسون عبر أربع مراحل مصممة في لعبة Minecraft.

