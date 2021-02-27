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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناغلسمان حريص على سماع أخبار توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021
يبدي مدرب لايبزيغ، جوليان ناغلسمان، حرصه على تلقي عرض من توتنهام في نهاية الموسم.
ويرفض المدرب الألماني، البالغ من العمر 33 عامًا، السماح لبايرن ميونيخ بالارحة في البوندسليغا هذه المرة، ليحتل المركز الثاني على الرغم من خسارة تيمو فيرنر الصيف الماضي.
وبحسب ما ورد من تقارير من انكلترا، فإن رئيس توتنهام، دانيال ليفي، يرى أن الألماني هو مرشحه الرئيسي لتولي المسؤولية في حال رحيل جوزيه مورينيو.
وتقول "سبورت بيلد" أن ليفي يبدو أنه محظوظ، مع اهتمام ناغلسمان بالانتقال إلى توتنهام إذا أتيحت الفرصة.
وكان ناغلسمان من بين خيارات تشيلسي قبل تعيين توماس توخيل خلفًا لفرانك لامبارد.