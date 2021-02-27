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ناغلسمان حريص على سماع أخبار توتنهام

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناغلسمان حريص على سماع أخبار توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

يبدي مدرب ​لايبزيغ​، ​جوليان ناغلسمان​، حرصه على تلقي عرض من ​توتنهام​ في نهاية الموسم.

ويرفض المدرب الألماني، البالغ من العمر 33 عامًا، السماح لبايرن ميونيخ بالارحة في ​البوندسليغا​ هذه المرة، ليحتل المركز الثاني على الرغم من خسارة ​تيمو فيرنر​ الصيف الماضي.

وبحسب ما ورد من تقارير من انكلترا، فإن رئيس توتنهام، ​دانيال ليفي​، يرى أن الألماني هو مرشحه الرئيسي لتولي المسؤولية في حال رحيل ​جوزيه مورينيو​.

وتقول "سبورت بيلد" أن ليفي يبدو أنه محظوظ، مع اهتمام ناغلسمان بالانتقال إلى توتنهام إذا أتيحت الفرصة.

وكان ناغلسمان من بين خيارات ​​ قبل تعيين ​توماس توخيل​ خلفًا لفرانك لامبارد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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