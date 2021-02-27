ناغلسمان حريص على سماع أخبار توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

يبدي مدرب ​لايبزيغ​، ​جوليان ناغلسمان​، حرصه على تلقي عرض من ​توتنهام​ في نهاية الموسم.



ويرفض المدرب الألماني، البالغ من العمر 33 عامًا، السماح لبايرن ميونيخ بالارحة في ​البوندسليغا​ هذه المرة، ليحتل المركز الثاني على الرغم من خسارة ​تيمو فيرنر​ الصيف الماضي.

وبحسب ما ورد من تقارير من انكلترا، فإن رئيس توتنهام، ​دانيال ليفي​، يرى أن الألماني هو مرشحه الرئيسي لتولي المسؤولية في حال رحيل ​جوزيه مورينيو​.

وتقول "سبورت بيلد" أن ليفي يبدو أنه محظوظ، مع اهتمام ناغلسمان بالانتقال إلى توتنهام إذا أتيحت الفرصة.

وكان ناغلسمان من بين خيارات ​تشيلسي​ قبل تعيين ​توماس توخيل​ خلفًا لفرانك لامبارد.