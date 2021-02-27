المدافع كيمب يرحب بتمديد عقده مع شتوتغارت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

أبدى المدافع مارك أوليفر كيمب ترحيبه بتمديد فترة تعاقده مع نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم، مؤكداً أنه يوجه كامل تركيزه للفريق. وأكد كيمب (26 عاماً) في تصريحات لصحيفة بيلد نشرتها اليوم السبت: "أشعر بحال جيد هنا، نقدم كرة قدم جيدة". وأضاف: "لذلك لن يكون قراراً سيئاً أن يجرى تمديد تعاقدي هنا، سنجلس بالتأكيد ونجري المحادثات في الوقت المناسب". وكان كيمب قد انتقل من فرايبورغ إلى شتوتغارت في صيف عام 2018، وارتدى شارة قيادة الفريق في الموسم الماضي وقد ساعده في الصعود مجدداً لدوري الدرجة الأولى.

