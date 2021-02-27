راموس يسعى للحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

يأمل لاعب قلب دفاع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، في إمكانية اللحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة المقبلة في الدوري. يغيب راموس عن المباريات في الوقت الحالي، بسبب التعرض لإصابة في الركبة، أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد موقع ديفنسا سنترال، أن راموس بدأ يشعر في تحسن ملحوظ في تعافيه من الإصابة في الركبة، وأصبح يسابق الزمن من أجل العودة إلى المباريات مرة أخرى. وأضاف: "راموس أخبر المدير الفني زيدان برغبته في العودة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، والمشاركة في الديربي المقبلة في الدوري". وسيخوض ريال مدريد مباراة أمام ريال سوسييداد الإثنين المقبل، وبعد ذلك يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد في الأسبوع الـ26، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بـ"الليغا". وقبل أسبوع فقط من مواجهة أتلتيكو مدريد، يأمل راموس في استعادة كامل لياقته البدنية، وإتمام تعافيه من أجل المشاركة في الديربي، حيث يعلم اللاعب أهمية تلك المباراة في مسيرته "الميرنغي" بالدوري الإسباني. ويتواجد ريال مدريد على بُعد ثلاث نقاط عن أتلتيكو صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري، ويرغب القائد في تقديم المساعدة للفريق، من أجل تقصير المشوار إلى الاحتفاظ بلقب "الليغا" للموسم الثاني توالياً.

